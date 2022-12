Natalia París habría dejado en visto a Yina Calderón cuando le habló de una colaboración de guaracha

La influenciadora Yina Calderón decidió hablar acerca de lo que ha pasado con la colaboración que Natalia París había aceptado hacer con ella para un sencillo de guaracha. Al parecer, la modelo no le volvió a hablar.

De acuerdo con la entrevista que Yina Calderón concedió a Pulzo , ella se emocionó mucho cuando recibió la primera respuesta de Natalia París a su propuesta, no obstante, esta felicidad no duró mucho debido a que luego de que le envió las pistas no volvió a saber de la DJ.

Aunque la influenciadora se encuentra muy interesada en lanzarse a la fama con la música, no ha sido posible realizar ese sueño.

Por ahora, Yina sigue enfocada en sacar adelante un spa de uñas con bar y un ‘glamping’ muy cerca al Salto del Tequendama. Asimismo, seguir con su empresa de fajas y esmaltes.