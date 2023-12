Ni la lluvia frenó el eufórico concierto de Enrique Bunbury en el Movistar Arena de Bogotá

“Más alto que nosotros solo el cielo”, era el grito que retumba en el techo del Movistar Arena de Bogotá este sábado, 16 de diciembre. Pues ante más de 12.000 personas llegó desde Zaragoza, España, uno de los artistas más grandes de la historia del rock en español: Enrique Bunbury, que deleitó a sus seguidores por un viaje de recuerdos y letras.

Pese que la capital del país se pintó de gris ante una fuerte lluvia que azotó todo barrio o toda localidad, los seguidores de Enrique Bunbury llegaron hasta el Movistar Arena para vivir, tal vez, el último espectáculo del español en Colombia en su regreso a los escenarios luego de un repentino retiro por salud en 2022.

Muchas personas llegaron hasta esta zona de la capital del país desde las horas de la tarde, aguantando hambre, frío y dolor en las piernas, pero con un solo deseo: ver a Bunbury por última vez (tal vez). “Enrique lo vale todo”; “Espere todo el año por esto”; “El frío no es nada en comparación con su música”, decían algunas personas a las afueras del Movistar Arena aguardando por vivir “la noche de sus vidas”.

Enrique Bunbury en Colombia // Foto: Movistar Arena

Ya sobre las 8:00 de la noche el Movistar Arena estaba lleno y expectante a la presentación de Enrique Bunbury. Una hora y media que pareció eterna entre los asistentes que ya morían por escuchar al exvocalista de Héroes del Silencio, que cada rato eran engañados por los sonidos del recinto que se prendían y apagaban constantemente.

Así fue hasta que por fin se escuchó la voz de recomendaciones del Movistar Arena, el show estaba por comenzar y todos los celulares salieron del escondite para grabar la salida del español. Primero salió su banda: Ramón Gacías (batería), Quino Béjar (percusión) y Santi del Campo (saxo), más Jordi Mena (guitarra), Jorge Rebenaque (teclados), Álvaro Suite (guitarra y voces) y Robert Castellanos (bajo), para luego en una entrada triunfal dar paso a Bunbury que fue recibido entre aplausos y gritos en Bogotá.

Enrique Bunbury en Colombia // Foto: Movistar Arena

Y ahí fue cuando empezó a sonar ‘Nuestros mundos no obedecen a tus mapas’ para iniciarle la presentación del español en Colombia. ‘Cuna de Cain’, ‘Despierta’, ‘Hombre de acción’, ‘El rescate’, ‘Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)’, ‘Invulnerables’, ‘Más alto que nosotros sólo el cielo’ y ‘Que tengas suertecita’ fueron las canciones que siguieron con el repertorio hasta que por fin habló y agradeció a Colombia, un país que “está en su corazón”.

“No saben lo que significa cantar ante ustedes, en una tierra tan querida que siempre nos trató tan bien. No sé cuál fue la última vez que vinimos, hace 5-6 años y en todos estos tiempos nos ha pasado muchas cosas a todos, sin ninguna duda. Es que volver a Bogotá, volver a Colombia, después de lo que nos ha pasado a todos. La verdad es que la alegría que siento hoy, escuchándolos cantar conmigo. En este recinto, nunca había pisado el Movistar de Bogotá, Colombia, de verdad no saben lo emocionado que estoy. Es bueno volver cantar de nuevo en público, les estoy muy agradecido de que me acompañen esta noche”, dijo Bunbury en su intervención.

Allí, empezó su viaje por sus mayores éxitos y le mostró al público colombiano cómo suena ‘Alaska’, el sencillo de su último álbum ‘Greta Garbo’, o ‘Desaparecer’, otro tema que es nuevo en la carrera de Enrique Bunbury. Mientras él cantaba, el Movistar Arena no sabía qué decir y entre el público se observaban lágrimas, abrazos, risas y saltos, que sin duda retrataban y gritaban “gracias” a un artista que, según ellos, les cambió la vida para siempre con su música, en especial cuando sonó ‘Porque las cosas cambian’, que sin duda revivió el dolor de mil heridas del público.

Enrique Bunbury en Colombia // Foto: Movistar Arena

‘El extranjero’, ‘La actitud correcta’, ‘Apuesta por el rock and roll’, ‘De todo el mundo’, ‘Sí’, ‘Entre dos tierras’ y ‘Lady Blue’ siguieron en el show, que fueron la “despedida” de Bunbury mientras que el público pedía que siguiera cantando que la noche apenas empezaba.

Minutos después retornó al escenario con un simple “gracias” para darle a uno de sus temas más exitosos: ‘Parecemos tontos’, que fue cantado a pulmón herido por todos los asistentes al Movistar Arena. Para el cierre se dejó lo mejor y ‘Maldito Duende, ‘Infinito’ junto a ‘La Constante’ le dieron paso ‘Y al final’ que despidió a Bunbury de Colombia una vez.

Nadie se salió antes y todos aguardaron hasta las gracias de su banda y él, que junto a una bandera de Colombia cerraron la primer gira desde que Bunbury regresó del retiro por salud. A la salida del recinto la fiesta seguía y las canciones retumban sobre la 30 debajo de la fuerte lluvia capitalina.

