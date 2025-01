"No entiendo qué le pasa": Amparo Grisales por ataque de pánico de 'Ana Bárbara'

En el capítulo de Yo Me Llamo emitido este jueves, 30 de enero, la presentación de la concursante que imita a Ana Bárbara estuvo marcada por un inesperado ataque de pánico antes de salir al escenario, lo que generó sorpresa y reacciones diversas entre los jurados y sus compañeros.

Antes de su presentación, la artista sufrió un episodio de ansiedad que la hizo romper en llanto. Ante esto, sus compañeros intentaron brindarle apoyo y motivación.

“¿Estás nerviosa? Tranquila, todo va a estar bien. Respira, respira, tú ensayaste para esto y eso es lo que has venido haciendo. Tú eres muy buena”, le decían sus compañeros en un intento por tranquilizarla.

El imitador de 'Luis Alfonso' también la reconfortó: “En este momento tienes nervios, pero tienes que darlo todo en el escenario. Tú cantas muy bonito, respira”.

Sin embargo, la reacción de Amparo Grisales fue diferente. La reconocida jurado expresó su desconcierto ante la situación: “En este tipo de casos, hay que respirar y conectar con lo que sabes hacer, con lo que estás comprometido (...) No entiendo a esta chica, si no ha entrado a escena o no se siente segura, no ensayó”.

A pesar del episodio de ansiedad, la imitadora de Ana Bárbara logró interpretar Loca en el escenario. Su actuación, que incluyó baile y un gran despliegue escénico, recibió buenos comentarios por parte de Rey Ruiz.

“Respira, pero respira de verdad”, le aconsejó Amparo Grisales durante la devolución de los jurados. Por su parte, la concursante reconoció la dificultad del momento: “Para mí, esta canción es un reto. Es una canción muy movida y me bloqueó todo”.

No obstante, Grisales insistió en la importancia de la preparación: “Pero entonces tienes que ensayar bien, haz ejercicio mientras cantas, tienes que darla toda (...) Te falta mucho”.

Rey Ruiz, en cambio, le brindó un comentario más positivo: “Me gustó”. Al finalizar su presentación, la imitadora salió llorando y expresó su frustración: “Me faltó la respiración, es una canción difícil y yo sé que no salió del todo bien, pero salí con el mejor ánimo y la disposición de hacerlo todo bien”.