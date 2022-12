No tenía idea que a Amparo Grisales le habían robado la cédula: Tuitero

“Yo no fui quien publicó. Esa cédula ya estaba publicada en Facebook. Yo solo tomé algo que estaba en las redes”, explicó. (Vea acá también: Tendría líos legales quien publicó cédula y fecha de nacimiento de Amparo Grisales ).

En ese sentido manifestó que no participó del hurto y que por lo tanto nunca vio la cédula físicamente: “No tenía idea de que le habían robado los documentos. Es más, en el momento que lo publiqué creí que era un montaje”.

Además, expresó que si el pantallazo que tiene de la página de donde tomó la foto sirve para hallar a los responsables del robo está dispuesto a colaborar.

Finalmente, dijo que le quiere dejar claro a la actriz que su intención nunca fue causar daño.

“La verdad no quiero darle larga al asunto, incluso he pensado cerrar mi cuenta porque he recibido muchísimas notificaciones”, finalizó.