“No voy a dejar a un buen hombre por una aventura en el Desafío”: Emily revela "estrategia" con Ceta

Mientras Gamma terminaba las últimas horas de castigo en el Desafío The Box, que consistía en tener una esfera de cemento encadenada a uno de sus tobillos, Emily se sinceró con Juan Pablo sobre su “relación” con Ceta, de Beta.

La participante reconoció que no le gusta Ceta, que se ríe o se hace la “achantada” cuando él le dice algo, pero esas acciones le sirven cuando el equipo no tiene comida o cuando Gamma estuvo a punto de perder el dinero que había ganado durante la competencia.

Publicidad

“La verdad, a mí no me gusta para nada. ¿Tú crees que voy a dejar a un buen hombre por una aventura aquí en el Desafío? No, ni loca”, le respondió Emily a Juan Pablo.

La representante del equipo naranja reveló que ella le hace creer a Ceta que le gusta y solo responde a sus coqueteos, “pero nada más”.

“Dime si esas cosas no me han servido en muchas ocasiones que no hemos tenido comida, que hemos estado mal, ¿no me han invitado siempre a las fiestas?", añadió Emily.

Además, señaló que es una estrategia que no solo se usa en el Desafío The Box, sino en la vida. De hecho, le preguntó a Juan Pablo si ninguna mujer le ha coqueteado para que le compre algo y él respondió que sí.

Publicidad

Le puede interesar: escuche a 'Tarsicio' con Se está poniendo viejo