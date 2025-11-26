En vivo
Santiago Uribe
Liga colombiana
Presidente Petro se disculpa
Infiltración de disidencias Farc

Ordenan el arresto de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

El presunto fraude se eleva a 930.000 dólares. El veredicto estaba previsto el martes, pero Jakapong no se presentó y el tribunal decidió emitir la orden de arresto.

Jakapong Jakrajutatip miss universe.jpg
El director ejecutivo de JKN Global Group, Jakapong “Anne” Jakrajutatip, llega durante la Extravaganza de Miss Universo, después de la adquisición de la franquicia Miss Universo por parte de JKN, en Bangkok el 7 de noviembre de 2022.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

