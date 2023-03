Paola Jara y su contundente respuesta a quien se metió con su físico: “Doy gracias por mi celulitis”

Sin lugar a duda, el nombre de la artista de música popular Paola Jara genera amores y odios. Su talento, belleza, carisma y popularidad la han llevado lejos en el género, pero su relación con el también cantante Jessi Uribe la puso en la lente de las críticas, pues el inicio de la relación de la pareja no empezó de la mejor manera.

La pareja hizo su vida y hasta matrimonio hubo después de rumores de infidelidad por parte de Uribe con su anterior pareja, Sandra Barrios , pues señalaron a la paisa de meterse en esa relación. Desde entonces, los mensajes ofensivos no han parado y, lejos de quedarse callada, Jara les respondió a todos sus detractores a través de las redes sociales y su publicación fue aplaudida por varios de sus seguidores.

“Que la espalda arrugada, que los gordos, que ridícula, que porque de negro a toda hora, y si uso colores que si me creo de 15 que madure, que ya se me notan los años… y ni hablar de los insultos. Miren a Dios le doy gracias por mis años que jamás me los he quitado y me siento orgullosa de ellos, con cada arruga, con celulitis , con gorditos con todo lo que conlleva El Paso de los años soy feliz y me siento afortunada Porq los años son experiencia y sobretodo agradezco por cada día de vida , Dios quiera que sea hasta que no me quepa una arruga más y ojalá cantando. Me disfruto el camino, mi proceso, no ando juzgando , ni envidiando y mucho menos criticando a nadie”, publicó la artista.

El post, que fue acompañado por varias fotografías de la artista en diferentes eventos, tuvo más de 54.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios que apoyaron cada palabra de la cantante.

“Vivamos y dejemos vivir 🙌🏻🫶🏼❤️ ¡Y aquí los buenos somos más! Feliz noche mi familia de Instagram, los quiero y un abrazo muy fuerte a quienes me acompañan a cada uno de mis conciertos, ustedes son mi motor. #pjlovers🖤 ➡️ desliza y mira la 4 foto que es mi favorita 🥰 Y este año voy por mis 40 🎉🎉🎂🥳🎁🎊🎉”, concluyó la paisa.

Por lo pronto, Jara seguirá en su gira de conciertos, acompañada de Jessi Uribe y derrochando amor; el mismo sentimiento que demuestran en sus cuentas personales, pues para envidia de muchos este amor parece que va para largo.

