Pipe Bueno cuestionó a Shakira de Yo Me Llamo: "El color de voz no estaba estable todo el tiempo" A pesar de las críticas de Pipe Bueno sobre la estabilidad vocal, la imitadora de Shakira en Yo Me Llamo, recibió respaldo de Amparo Grisales y César Escola, quienes elogiaron su espectacular presentación.