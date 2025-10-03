Por partida doble, Feid impone su estilo romántico para liderar estrenos en Colombia

Inició octubre, mes de fiesta, que como es habitual llega cargado de nueva música para incentivar la alegría en millones de personas, que esta vez arranca con el protagonismo de Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid, quien presenta dos sencillos en donde su estilo se marca a su forma de hacer música en 2019-2021.

Primero estrenó la esperada ‘Ru Mor’, una canción que tenía esperando a sus seguidores desde que su último álbum vio la luz y que solo había sonado en sus ‘Coffe Party’, pero que, finalmente, salió y cumplió con todo lo que esperaban sus seguidores en el ritmo y letra.

Y para completar este estilo musical, Feid volvió a su estilo clásico al lado de Ñejo en ‘Princesa’, que, si bien la canción en realidad es el del puertorriqueño, marca el estilo clásico del ‘Ferxxo’ llevando a derramar lágrimas al propio Broko por la admiración de un artista que “no olvida de dónde viene”.

¿Usar inteligencia artificial en un video? La apuesta de Fonseca y Rubén Blades

Hace meses este dúo sorprendió con una canción que “fue una caricia al alma” con un mensaje poderoso para miles de personas, pero, ahora, el video oficial de este sencillo ‘Nunca me fui’ presenta un estilo innovador en la industria musical al utilizar inteligencia artificial en la composición de este, llevando al máximo la manera de crear música.



Lista de estrenos musical de inicio de octubre 2025

Si bien estos tres sencillos se destacaron sobre los demás, no fueron los únicos que se sumaron esta semana a la industria musical. Desde artistas anglo de talla mundial hasta locales y emergentes llegaron con nueva música; conozca aquí el listado de esta semana:



‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift:la artista estadounidense estrena su esperado álbum, que cuenta con 12 canciones, donde presenta una faceta nueva de sí misma sin perder su estilo narrando su propia historia musical.

‘Meiomi’ de Young Miko: la puertorriqueña incursiona en el mundo del afrobeat con este sencillo, en donde habla de la pasión de la noche tras una ruptura en donde solo queda el deseo de disfrutar del momento para pasarlo bien.

‘Amima’ de Nanpa Básico y Kapo: este dúo no defrauda, ahora en este afrobeat en donde se relata la importancia de la autenticidad sin importar el qué dirán o lo que piensen los demás, lo importante es el enfoque en la realidad de las pasiones y dejar atrás el pasado, aunque pese de vez en cuando.

‘Amor prestado’ de Yami Safdie y Manuel Turizo: luego de conocer su nominación al Latin Grammy al lado de Camilo, la joven argentina Yami Safdie vuelve a ser protagonista, esta vez, de la mano de otro colombiano: Manuel Turizo, quien potencia su voz en un sencillo que habla de lo complejo que puede llegar a ser el amor, en especial cuando no es correspondiendo por situaciones externas.

‘Lemonade’ de Louis Tomlinson: el exintegrante de One Direction regresa con este sencillo que trae una carga rítmica altísima, con toque de pop/funk que invita a bailar a un estilo musical propio de los 2000s.

‘¿Qué tal te va?’ de Pablo Alborán y Luan Santana: una balada romántica en dos idiomas, conectando dos sentimientos diferentes para enviar una carta personal a un amor que ya no está, pero el recuerdo se mantiene más vivo en los detalles del cuerpo que en la mente.

‘A medio vivir’ de Ricky Martín y Carín León: un ritmo poderoso de la mano de una letra llena de sentimiento para entender el dolor de la soledad que deja el adiós, pero no cualquier despedida, sino aquella que se marcó tanto en el día a día que duele mil veces más.

‘Khubo ps mor’ de Myke Towers, Kris R y Alemán: la calle de Puerto Rico y Colombia se une en este sencillo, que con un toque picante le deja claro algo a una mujer: que no hay que darle tanta vuelta para algo pase y solo es necesaria la sinceridad para que todo pase a la realidad.

‘Sin saber qué me esperaba’ de Pipe Peláez y Elder Dayán Díaz: un clásico del vallenato llega en esta unión de tres voces, pues el ‘Cacique de la Junta’ también hace parte de esta impresionante participación y la cara de la dinastía Díaz con Elder le da mayor potencia al sentimiento de esta canción.

‘No Tengo Valor’ de Pipe Bueno y Luis Vega: un sencillo en torno a la nostalgia, sino a la honestidad. La canción se instala en ese punto exacto donde el amor deja de ser suficiente y decir la verdad se vuelve un acto necesario, aunque duela.

‘Floreci2’ de Shaira: un EP de cuatro canciones en donde la artista colombiana juega con diferentes ritmos para dejar un mensaje poderoso entorno al amor. No solo reafirma su talento vocal y compositivo, sino también su capacidad de conectar con el público desde lo más profundo. Este EP representa un nuevo florecimiento en su carrera: más madura, más auténtica y con un horizonte musical que sigue expandiéndose.

‘Maldita Mudanza’ de Vanesa Martín y Camilo: una canción que se compuso en una tarde en la que pudieron estar juntos en el estudio y crear algo único. Es una canción que te araña el corazón por esa sencillez en la producción y al mismo tiempo un estribillo que engancha con la guitarra de Camilo y la voz inconfundible de Vanesa.

‘Salva-vidas’ de Alkilados: el sencillo mezcla un ritmo pegajoso con un mensaje motivacional, perfecto para cantar, bailar y dejarse llevar por la vibra positiva que caracteriza al grupo.

‘La Casita’ de Zaider: “La invitación con esta canción es a soñar y trabajar por un amor bonito y sano, para mí simboliza también un sueño personal: el deseo de edificar una vida familiar estable y significativa en un futuro”, expresó el artista de este afrobeat en donde se explotan los sueños de un amor real.

‘Y que siga la fiesta’ de Alan Ramírez: una canción que como si nombre lo indica se vuelve en una carta de invitación a disfrutar de una celebración; de hecho, el propio artista aseguró que espera que se vuelva parte de las fiestas en el país.

‘Primer Intento’ de Annasofía: un EP en donde cada canción tiene un pedazo distinto de mí: dudas, gratitud, amor, caos, sueños, miedo, dolor, claridad. Sobre todo, es una celebración del crecimiento, de arriesgarse a ser vulnerable, de abrazar la belleza de no tener todo resuelto ni perfecto.

‘Llegaste Tú’ de David Zahan y Amos Balentin: “Es un tema para dedicarle a quien te devolvió la fe y te hace sentir que la vida vuelve a comenzar. Queríamos que la canción fuera un abrazo sonoro, una forma de decir ‘gracias por existir’ a esas personas que cambian nuestro mundo sin pedir nada a cambio”, expresaron.

‘Pandora 40’ de Pandora: “Es esa etapa de una relación en la que ya no queda mucho por hacer, pero la costumbre sigue ahí: preparar el café de cada mañana, aunque el amor se haya apagado. Es el temor de dejarlo todo, el no saber cómo expresar lo que sientes, y el miedo que aparece cada vez que intentas hablar”, expresaron desde la agrupación.

‘La Cocina’ de Sofía Lafuente: “Esta canción es uno de mis trabajos más honestos. Habla de la emoción de jugar de manera libre, de sentirse coqueta y empoderada. Es una invitación para sentirnos sexys, para darnos amor sin miedo y sin armaduras”, dijo.

'Cuando quiera' de Nicko Cadavid: el tema fue considerado un himno y una actitud fresca a la vida en donde amplía una visión de su corazón al público, de lo que significa o no querer al igual que una energía de tranquilidad.

‘Puntos suspensivos’ de YSA C: este tema y con su sello característico, Ysa C retrata los sentimientos que quedan en el aire: amores que no duelen solo por terminar, sino porque quedan inconclusos, 'Puntos suspensivos' es una invitación a conectar con ese vacío que dejan las historias que no se cierran.

‘Se me chispoteó’ de Pirlo y Nath: propuesta fresca y movida combina la energía característica de ambos artistas, consolidando una dupla que promete dar de qué hablar. La canción nació en Capurganá, donde Nath creó la base musical que luego perfeccionó junto a Cristian Mauricio Daza en la producción.

‘Suerte’ de Carolina Vega: “Muchas veces pasa que cuando estamos en una relación pensamos si somos lo suficiente para esa persona o no, pero al estar juntos todas esas dudas e inseguridades, se silencian pues ese complemento se convierte en nuestra protección, pues es quien tiene el poder de atraer la buena suerte y de influir positivamente en nuestra vida”, dijo.

‘Ojalá’ de Chika Di: una cumbia electrónica desgarradora que enfrenta el desamor sin rodeos. Mientras “Muros (Walls)” celebraba la resistencia y el movimiento, “Ojalá” transforma una herida fresca en canción. Construida sobre un groove que conecta la pista de baile con la intimidad emocional, la pieza nace del deseo de cortar lazos con un pasado doloroso.

‘Whipping Flow’ de Sprecy: “Quise transformar esa experiencia en música. Para mí, Whipping Flow significa estar en un estado libre de presiones, fluyendo con buena vibra y disfrutando de la música como estilo de vida”, dijo.

‘Esa Noche’ de Ivanny: la propuesta es un viaje visual y sonoro que confirma su lugar como una de las voces emergentes más prometedoras del país. Con una fusión única de synth pop, indie y elementos electrónicos, sumada a una estética retrofuturista poco común en el panorama local, IVANNY transforma la herida en arte.

‘El legado continúa’ de Pastor López Jr: el hijo de la voz de la Navidad colombiana sigue forjando su propio legado musical, en donde toca clásicos de su padre en donde le da una vida a este estilo que se plasma en el corazón de millones de personas y el sentimiento de la época.

‘Ese disco’ de El Cachorro: narra el dolor de intentar olvidar a un amor que sigue vivo en el corazón, regresa ahora con una nueva interpretación llena de sentimiento. "Ese Disco" vuelve a plasmar la historia de un hombre que se ahoga en recuerdos y en copas, buscando olvidar aquel amor que lo marcó.