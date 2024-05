¿Por qué fue homenajeado el cantante Elder Dayán en el Congreso de la República? //

Al Congreso de la República llegó este martes, 28 de mayo, el cantante vallenato Elder Dayán. Y es que el artistas fue homenajeado por su carrera musical y su aporte a la sociedad a través de sus canciones, según manifestó el senador Carlos Mario Farelo Daza, quien fue el que realizó el homenaje.

“Elder Dayan Díaz Rodríguez ha demostrado versatilidad en su canto, además es un ejemplo para las nuevas generaciones, creyente de Dios y ha entregado a nuestro país un inmenso legado que se reconoce a nivel nacional e internacional”, dijo el senador al artista.

Dayán recibió por parte del Congreso la Orden en el grado de Caballero, esto, según el funcionario, porque el artista vallenato un digno representante del folclor Vallenato y de su dinastía Díaz, siendo influyente en la sociedad colombiana con su música y sus canciones.

La ceremonia de reconocimiento al cantante se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso, con la presencia de familiares y amigos del artista, quienes se unieron para celebrar este significativo logro en su carrera.

Oriundo de Fundación, Magdalena, Díaz es uno de los hijos del 'Cacique de la Junta' y es de la nueva generación del vallenato que lleva la batuta del género. Incluso, durante el concierto de Silvestre Dangond en Bogotá, el guajiro resaltó su talento y le agradeció su trabajo en la música.

"Gracias a Dios. Gracias a mi familia por el apoyo que me han brindado y me han llevado a donde estoy. Al Congreso para darme esta distinción de nombrarme Caballero de nuestro país, créanme que me siento muy feliz", dijo el artista.

Los seguidores de Dayán festejaron la noticia y aseguraron que "es más que merecido" por la carrera que ha mostrado hasta ahora y consideran que podría llegar mucho más lejos si sigue por el camino en el que va en esta etapa musical.