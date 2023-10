Precios filtrados de boletas para concierto de Karol G no son oficiales: habla organizador de evento

Los precios de las boletas, localidades y día de preventa para el concierto de Karol G en Colombia se filtraron este martes y varios fanáticos de la artista hicieron viral la lista con los detalles. Sin embargo, Diomar García, productor para este show en Medellín, aseguró que no son los precios fijos ni oficiales.

Según dijo en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, los precios oficiales para el 'Mañana será bonito' serán anunciados por las redes sociales de Karol G este mismo miércoles o, a más tardar, mañana jueves ya que el viernes, 13 de octubre, a las 10:00 de la mañana inicia la preventa con Bancolombia mastercard.

“Los precios oficiales no han salido todavía al mercado. Ayer rodaron por las redes sociales unos precios, pero no son con los que vamos a trabajar, están cercanos, sí, pero no son; serán un poquito más abajo”, indicó García.

Así, dejó abierta la posibilidad de que los precios sean un poco más bajos que los que se compartieron en redes sociales, pero, insistió, los reales serán publicados únicamente por las cuentas oficiales de la paisa.

Karol G Foto: AFP

Además, reveló que, para la etapa de preventa, habrá 16.000 boletas disponibles. Luego, para venta general, hasta llenar aforo. De acuerdo con García, hasta el momento tienen prevista una capacidad de 41.000 entradas disponibles en el Atanasio Girardot en Medellín. Esto, sin contar unas cuantas más para los invitados especiales y promotores.

Muchos fanáticos que quieren ir a ver la Bichota a Medellín el próximo primero de diciembre de este año se han preguntado si solo será una fecha o, tal vez, habrá un par más. Al respecto, el Diomar García contó dependerá de “la acogida” que tenga la venta del primer concierto.

“Hasta el momento hemos anunciado un solo día, de pende de la acogida que tenga, creo que será muy grande y tenemos la intención de hacerlo más días”, subrayó en Blu Radio.

Precios filtrados

La información de los precios se difundió a través de redes sociales y, según la imagen, los precios van desde $127.000 por persona a $25.000.000 por palco, los cuales tienen capacidad para 10 personas.

La boleta más económica sería la norte baja, que sumado al servicio que siempre se cobra en estos casos, quedaría en 151.000 pesos. Otra, como la localidad occidental alta plata, en $600.000, quedaría en $709.000. Occidental alta, $591.000 y muchas más.

Los palcos, por su parte, son más costosos. Según la imagen que ha circulado, el palco preferencial norte quedaría en $12.000.000 y más servicio, $13.870.000. El más costoso es el palco VIP occidental y oriental, su precio supera los $28.000.000.

Vea los detalles en Mañanas Blu, con Néstor Morales: