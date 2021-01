Prueba de fuego para la relación: Greeicy Rendón confesó si le perdonaría una infidelidad a Mike

Greeicy Rendón respondió a las preguntas de algunos de sus seguidores que se interesaron en saber más sobre la relación de la cantante con Mike Bahía .

A través de sus historias de Instagram , Rendón confesó si llegaría a perdonar una infidelidad por parte de su novio, quien bromeó al respecto, diciendo que ya la había engañado, pero con una de sus mascotas, causando la risa de Greeicy.

“No sé, yo creo que sí, llevo muchos años con él y si me ha sido infiel no me he dado cuenta. Él siempre me ha generado tranquilidad”, comentó la intérprete de “Los Besos”.

Además, se refirió a las acciones de algunas parejas que se revisan el celular, dijo que le parecía “una tontería”.

Vea la publicación aquí: