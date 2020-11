¡Pura sensualidad! Jessica Cediel desempolva sexy foto para confirmar que ya no tiene COVID-19

A finales de octubre Jessica Cediel informó a sus seguidores que se había realizado una prueba para saber si tenía coronavirus , pues dijo que sentía algunos síntomas relacionados y los resultados fueron positivos para el virus.

Este jueves la hermosa presentadora reapareció y través de sus redes sociales reveló que, tras nuevas pruebas, dio negativo para COVID-19 .

“Resultado: negativa para COVID ¡De la mano de Dios con la victoria! Otra batalla más ganada para mostrar la gloria de Dios”, escribió en su cuenta de Instagram en una publicación acompañada por una sexy foto donde mostró sus atributos físicos.

Cabe recordar que su hermana Melissa Cediel también dio positivo para el virus y después de atravesar por días complicados a causa de la enfermedad, la hermosa Jessica contó su experiencia.

“Han sido dos semanas bien especiales, me dieron tres episodios de falta de oxigenación como que se me cerraba la nariz y el pecho, no me entraba aire, lo más feo y lo más angustiante que he sentido en mi vida, asqueroso”, dijo la modelo.

Vea la publicación aquí: