“Que alegría verte bailar”, le dicen a Daniella Álvarez tras mostrar nuevos pasos con su prótesis

A través de su cuenta oficial de Instagram , la modelo Daniella Álvarez compartió un video en el muestra sus mejores pasos de baile y con los que dejó a más de uno con la boca abierta.

Junto a su hermano Ricki, la modelo se mostró muy feliz y cómoda con su prótesis, pues siguió muy bien el ritmo de la música y se mostró muy confiada realizando la divertida coreografía.

"Mi corazón no late, BAILA! Nos gozamos haciendo este video. Te amo hermanito, amo pasar tiempo contigo", escribió Daniella en el mensaje que acompañó el video.

Como era de esperarse, la modelo recibió cientos de cometarios de sus fanáticos, quienes no dudaron en mostrar su felicidad por volver a ver a Daniella bailar como lo hacía antes.

“Sabía que verte bailar no iba a tardar porque bien lo has dicho: tu corazón baila”, "Esta clase de influenciadora a mi me motivan. Admiración total", son algunos de los comentarios que recibió Álvarez.

A continuación mire el video de Daniella Álvarez bailando: