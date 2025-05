Revelan imágenes de película en donde participa Shakira: "Estamos emocionados"

A través de redes sociales, los fans de la barranquillera Shakira celebraron el tráiler de 'Zootopia 2', la película animada de Disney, que cuenta con la participación de la artista al igual que en su primera entrega que fue un éxito. Una vez más, la colombiana cantará en la cinta dando vida a una superestrella en este mundo.

La colombiana le da vida a 'Gazelle', una estrella pop mundial que vive en este mundo de animales. "Es muy testaruda, como yo. Cuando los directores y productores me mostraron a Gazelle, pensé que estaba demasiado delgada. Estaba demasiado en forma", dijo Shakira cuando le mostraron el personaje por primera vez en 2016 en diálogo con Good Morning América y dando vida a la canción 'Try Everything'.

Se espera que con la llegada de la película también se dé una nueva canción por parte de la barranquillera.

"El tráiler cuenta con la canción original ‘ZUTU’, del mejor grupo de tecno lemming de Zootopia, LEMEEENS. Recién llegados de su tour como teloneros de la superestrella Gazelle, los miembros Hans-Peter, Gūnther, Spielt y su DJ, Spaß, crearon la canción para celebrar la ocasión y volver a recibir al mundo en la ciudad de Zootopia", dijo el director.

¿De qué tratará 'Zootopia 2'?

De acuerdo con información de Disney, la cinta continúa la historia de Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman), e insinúa una nueva alianza con un misterioso reptil, Gary De’Snake (voz en inglés de Ke Huy Quan).

Como se ve en el tráiler en esta ocasión los protagonistas tendrán que enfrentar nuevos retos, incluso, nuevos climas en donde tendrán que disfrutar de nuevas aventuras.

"Estamos muy emocionados de volver a recibir a todos en la escandalosa y expansiva metrópolis de animales de Zootopia, y de llevar al público a partes de la ciudad que no habíamos visitado en un viaje hilarante y salvaje,” dijo Bush, director de Disney Animation.