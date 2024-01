'Robot Dreams', del español Pablo Berger, nominado al Óscar a mejor película animada

El filme español 'Robot Dreams', de Pablo Berger, coproducido con Francia, fue nominado al Óscar a mejor película animada de la 96 edición de los Óscar este martes, informó este martes la Academia de Hollywood.

La película fue una de las seleccionadas en el apartado en el que también compiten 'The Boy and the Heron', de Hayao Miyazaki; 'Elemental', de Peter Sohn; 'Nimona', de Nick Bruno y Troy Quane, y 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'´, de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson.

La cinta fue premiada anteriormente en Berlín con el premio a la mejor película de animación de la Academia del Cine Europeo (EFA).

Esta sigue la historia de Dog, un perro solitario que vive en Manhattan en la década de 1980 y que un día decide construirse un robot, un amigo. Se vuelven inseparables hasta que un accidente obliga a Dog a abandonar a Robot en una playa.

Publicidad

Este es el primer proyecto de animación del director bilbaíno en llegar a la celebración de cine más reputada de la industria y es también la cuarta película de su carrera.

Los Óscar 2024 se llevarán a cabo el 10 de marzo desde el teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) y la gala será presentada por Jimmy Kimmel por segundo año consecutivo.