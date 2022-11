¡Rompió el silencio! Andy Rivera responde sobre video en vivo de Lina Tejeiro

Lina Tejeiro volvió a estar en boca de sus seguidores por cuenta de las lágrimas que derramó en uno de sus videos de Instagram donde reconocía que le costaba aceptar que ella y Andy Rivera no son nada.

Ante esta polémica generada en las redes, el cantante de música urbana tuvo que responder a los reclamos y preguntas que le hacían tanto los fans de Lina como de él.

“Quiero que sepan que estoy muy consciente de que muchos de ustedes quieren conocer en este momento que estoy pensando, que opino frente al tema que ya todos sabemos, y eso va a ocurrir. Yo estoy más que dispuesto a abrirles también mi corazón y hablar de lo que tenemos que hablar, me parece que ya es más que justo”, mencionó el artista.

Sin embargo, el ex de Lina Tejeiro resaltó que por ahora no se iba a pronunciar al respecto porque, según él, “a veces hablar y decidir en caliente tal vez no es la mejor decisión”.

Por ahora, Andy Rivera se encuentra trabajando en su próximo trabajo musical como él mismo lo expresó en sus redes sociales.

Lo realmente inesperado es que, en lugar de seguir una pelea, Andy Rivera prefirió guardar silencio y seguir adelante con sus proyectos personales.

“Llevo mucho tiempo trabajando, esforzándome en lograr tener un lanzamiento en medio de toda la cuarentena. Créanme que no es fácil lograr tener esa canción, el video y ha sido todo un reto y me tiene muy emocionado”, agregó Rivera.