Se siente la presión en el Desafío: integrante de Alpha confesó que quiere irse tras derrota

Los ánimos empiezan a caldearse en el Desafío The Box . Luego de su desempeño en el 'Desafío de sentencia y hambre', Juan David, del equipo Alpha, desconsolado y decepcionado expresó que se siente culpable de la derrota de su equipo, ya que su actuación en una prueba acuática, para él y sus compañeros no fue la mejor.

Hay que recordar que Juan David es muy bueno en natación, así lo ratificaron sus compañeros de equipo, pero, al parecer los nervios le jugaron una mala pasada.

Por ello, Juan David les expresa a sus compañeros que quiere dejar la competencia.

"No saben como lo mal que me siento, les fallé a ustedes, a mi familia, a Colombia, a mi abuela que le dije a ella al salir de casa que iba a ser el mejor y ganaría esto. Si me sentencian creo que lo merezco, si me voy es porque siento que por mi hemos perdido. Cuanto desearía que me quitaran la comida solo a mi", dijo entre lágrimas Juan David.

Vea aquí más detalles de este momento: