Ser colombiano me ha cambiado mi sensibilidad: Patrick Delmas

En 1996, Patrick Delmas, de ojos azules, rubio y alto, salió de su natal Francia con destino a Colombia con la única intención de enfrentarse a otros horizontes. Lo que no sabía era que se iba a quedar para siempre y que su futuro estaría en el país del café, de Shakira, de James y de la mujer que se le robó el corazón.



“Llegué para hacer la segunda parte de la serie Corazón Caribe en Cartagena. Antes llamé al productor y le dije que no quería ir a Colombia porque en esa época era muy caliente y había poca información”, indicó en entrevista con Mesa BLU.



Luchó contra la corriente y al final llegó. Se quedó cuatro meses y se enamoró de este país y de una caleña llamada María Fernanda Cortés a quien conoció en una fiesta en la heroica.



“Acabamos de cumplir 20 años de casados y tenemos un hijo de 16 años”, expresó este francés amante de la salsa.



Aunque el fútbol no es una de sus pasiones, sí dejó muy claro que cuando James Rodríguez jugaba en el Real Madrid y el técnico Zidane lo dejaba en la banca, sufría como cualquier colombiano. “Era una cosa loca porque nunca he vivido esto, ser colombiano me ha cambiado mi sensibilidad”, agregó.



“Mi formación ha sido en las tablas, pero me gustan las cámaras, aunque tenga un mayor agotamiento físico”, manifestó Delmas, para quien su mayor pesadilla es recordar los nombres de las personas. También recordó que otra de sus pesadillas le ocurrió en el Caribe cuando se perdió en un barco catamarán.



Por estos días, en el Teatro Libre de Chapinero en Bogotá, se presenta su obra interactiva “Pal’ centro y pa’ dentro 2.0”, en la que cuenta la historia del actor cuando llegó a Colombia. “Invitamos al público a un aguardiente antes de entrar a la sala y luego nos tomamos fotos con todos”, explicó, y agregó que la gente envía una situación de un “choque cultura entre un colombiano y un extranjero” y la que más recibe likes es incluida en la obra.



Le puede interesar: De publicista a actor y otras infidencias de Julián Arango.



Al final, este colombo francés expresó que cuando viaja a París, a los ocho días ya extraña ese país que le abrió las puertas y lo adoptó. “Ya hablo más español que francés, la energía colombiana, de su gente y el humor me hacen falta”, puntualizó.



Publicidad