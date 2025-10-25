"Sí, les acepto, me he salido de la ropa con ella": Juan David Tejada responde a Aida Merlano

La controversia entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada continúa en el ojo del huracán, luego de las recientes declaraciones del empresario, quien respondió a las acusaciones hechas por Merlano en sus redes sociales. En sus historias, la creadora de contenido compartió una captura de conversación en la que le asegura que él "se puso agresivo con ella" y que no lo quiere cerca de su hijo.

Aida también se pronunció al respecto. Foto: Captura de redes sociales

Pese a que el ganadero —conocido en redes como El Agropecuario— había afirmado días atrás que su relación con Merlano terminó en “buenos términos”, la polémica se ha intensificado tras las nuevas declaraciones de la influenciadora.

Ahora, Tejada emitió una respuesta que ha causado todo tipo de comentarios en redes sociales.



El agropecuario responde a Aida Merlano

El empresario publicó dos videos en su cuenta de Instagram donde se refirió directamente a las declaraciones de Merlano. En ellos, afirmó que la creadora de contenido es “una mujer a la que le gusta pordebajear a todo el mundo”, y agregó que “al que le cae mal, quiere acabarlo”.

Tejada también hizo alusión a las relaciones anteriores de Aída Victoria, manifestando: “No me acuerdo cuántas relaciones ha tenido, pero todos somos los malos”, en referencia a las polémicas que la influenciadora ha enfrentado con sus exparejas, entre ellas el streamer Westcol.



¿El agropecuario agredió a Aida Merlano?

En las historias compartidas por Merlano, se observa un chat en el que le dice a Tejada: "Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca...".



Ante esto, el empresario respondió asegurando que Merlano no le permite ver a su hijo, y que ni ella ni la cuidadora atienden sus llamadas. También expresó que esa falta de comunicación “lo hace ver como un atarván”, comentario que avivó aún más la controversia.

El ganadero añadió una frase que encendió las redes: : "Sí, les acepto, me he salido de la ropa con ella, pero, ¿por qué? Porque ella ha sido demasiadamente grosera conmigo".

Hasta el momento, Aída Victoria Merlano no se ha pronunciado sobre estas declaraciones, aunque los comentarios en redes continúan multiplicándose mientras sus seguidores esperan su respuesta.