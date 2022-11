Sofía Gómez deslumbra con sexy foto en bikini

La apneísta Sofía Gómez descrestó este miércoles a sus seguidores con una foto en ropa interior.

Con las manos alzando el panty y frente a un espejo, la deportista dejó ver su atlética y espléndida figura y tituló la imagen con la frase: “Toma pa’ que te enamore’”.

Muchos quedaron flechados y así lo evidencian los miles de 'likes' y cientos de comentarios en su publicación.

“Quién fuera aire para que no me dejes ir”, “hoy no duermo”, fueron algunos de los elogios.



Hace pocos días, Sofía tuvo una espectacular actuación en el Xibalba Freediving, con la que ganó una medalla de oro y dos de plata en México.



