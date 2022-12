Sorprendente cambio de look de Sebastián Pérez deja sin palabras a seguidores

Sebastián Pérez grabó un video agradeciendo a su peluquero por el nuevo look. Aparentemente a sus seguidores parece no gustarles mucho el cambio de imagen del jugador, pues en los comentarios no se detienen las críticas y burlas.

La publicación se dio por medio de Twitter en la cuenta de una de las barras del club Boca Juniors de Argentina, equipo donde actualmente milita Pérez.

El cabello largo y negro con el que se caracterizaba el centrocampista parece haber quedado en el olvido, pues ahora el jugador lucirá en el pelo un color blanco.

Aunque los usuarios de Twitter no escatiman en los memes en burla, al parecer el futbolista quedo completamente satisfecho con su nueva imagen.

Sebastián Pérez fue uno de los preseleccionados por el profesor José Néstor Pékerman para el Mundial de Rusia 2018, sin embargo, quedó fuera de la convocatoria de los 23 que defenderán la camiseta de la Selección Colombia en Rusia.