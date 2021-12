‘Spider-Man: No Way Home’ y los mejores memes acerca de los spoilers y su estreno

Este 15 de diciembre se estrenó la película de Spiderman: No Way Home, en la cual de nuevo cuenta con Tom Holland, quien interpreta al arácnido.

Cómo es costumbre, empezaron los spoilers de la película en las redes sociales, por los que algunos usuarios no tardaron en reaccionar y pedir que no cuenten los sucesos más importantes de la producción, pero muchos no se salvaron de esto, razón por la cual empezaron a crear muchos memes.

Por eso en Twitter el nombre del superhéroe se volvió tendencia.

Algún día te encontraré en persona.



Personita que me dejó ver un spoiler de SPIDERMAN 🔪 pic.twitter.com/StUM5DNy2m — J A M ∞⁷ 🐯🐰 🇪🇨 (@JamJam0793) December 15, 2021

Ya me comi spoilers de Spiderman, todo arruinan, TODO pic.twitter.com/WcngkvYZCc — aguschina🎄 (@aguszsa) December 15, 2021

Actualmente solo existen dos tipos de personas con Spiderman No Way Home.#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/kgOx5DKdLG — Gabi (@gabrieldaq8) December 14, 2021

Yo viendo los spoilers de spiderman sin importar nada #SpiderManNowWayHome pic.twitter.com/Vr12yyYSFX — Vale (@Valengoncal04) December 15, 2021

