‘Stranger Things’ rompe récord: sus cuatro temporadas entran juntas al Top 10 de Netflix

Stranger Things hizo historia en Netflix al convertirse en la primera producción de la plataforma que logra situar simultáneamente sus cuatro temporadas anteriores dentro del Top 10 global, informó este martes la compañía de entretenimiento.

Este récord llega justo antes del esperado lanzamiento de los primeros cuatro episodios de la quinta y última temporada, programado para el 26 de noviembre.

“Es la primera ocasión en que una serie mantiene sus cuatro entregas previas entre las diez más vistas de manera simultánea antes del estreno de una nueva temporada, lo que evidencia la enorme anticipación del público por el cierre de esta producción de ciencia ficción y terror ambientada en los años ochenta”, señala un artículo publicado en Tudum, el portal de contenidos especiales de Netflix.

Entre el 17 y el 23 de noviembre, la temporada inicial de Stranger Things fue la tercera serie en inglés más vista, acumulando 4,1 millones de visualizaciones. La cuarta temporada ocupó el quinto lugar con 3,3 millones; la segunda quedó en la séptima posición y la tercera en la novena, según el balance oficial.



Stranger Things 5 Foto: Netflix Latinoamérica

La temporada final llegará en tres entregas: la primera debutará el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la última, un único episodio de dos horas que pondrá punto final a la historia, se lanzará el 31 de diciembre.

Ese episodio final, titulado The Rightside Up, tendrá un estreno simultáneo en salas de cine y en Netflix, un hecho inédito para una serie. Las funciones se realizarán en más de 350 cines de Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre a las 17:00 hora local, el mismo momento en que estará disponible en la plataforma, y permanecerán en cartelera hasta el 1 de enero de 2026.