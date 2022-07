El cantante J Balvin publicó uno de los momentos más emotivos que pueden vivir los padres y son las primeras palabras de sus hijos. El artista recibió de su pareja un video en el que su pequeño decía, por primera vez, papá.

"Mi hijo acaba de decir papá no estuve, pero me acaban de mandar un video. Se me ha explotado el corazón, ¡qué chimba!", fueron las palabras de emoción del artista.

Balvin publicó el video que le mandó su pareja y en la grabación se puede ver al pequeño gateando por toda la casa y diciendo papá.

Hay que recordar que desde hace varios meses el cantante ha venido publicando, poco a poco, momentos que ha pasado con su pequeño.

