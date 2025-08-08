'Uno vuelve siempre', la primer película de un equipo que mezcla ficción y documental

El 14 de agosto, por primera vez, un equipo del fútbol profesional colombiano estrenará una película en las salas de cine del país: ‘Uno Vuelve Siempre’, de Atlético Nacional, la cual narrará un capítulo importante en el club y una transformación total, desde la ficción hasta el toque de documental.

“Entendemos que hacemos parte del mundo del entretenimiento y quién más sino Nacional como el equipo más grande de este país debe ser protagonista tanto dentro como fuera de la cancha, entonces nos lanzamos como a cada una de las iniciativas que tratamos de hacer con una convicción enorme de la marca que tenemos, pero también con un entendimiento de que no lo podemos hacer solos y buscamos a las personas idóneas, preparadas con el conocimiento en cada una de los frentes para que todas estas iniciativas tengan un éxito y en este caso nos unimos con los hermanos Ríos, que son un productor y un director que saben mucho de la industria, que conocen mucho del cine, que tienen mucha experiencia y mucho recorrido y con ellos estuvimos construyendo esta idea que terminó madurando en una película”, contó el presidente del club, Sebastián Arango Botero, en diálogo con Blu Radio.

Arango, quien asumió la presidencia a finales de mayo de 2024, destacó que esta producción es parte de una estrategia para potenciar la marca Atlético Nacional dentro y fuera de la cancha. “Queremos mostrar que Nacional no solo es fútbol, es una marca y un estilo de vida que trasciende lo deportivo. Esta película es una carta de amor al hincha”, afirmó.

Esto tendrá especial la película de Atlético Nacional // Fotos: Atlético Nacional e Image FX

¿De qué trata la película de Atlético Nacional?

Blu Radio estuvo en la premiere de ‘Uno Vuelve Siempre’ en donde se cuenta la transición del club del mal momento hasta el tricampeonato que consiguió entre 2024 y 2025. Para sorpresa, es una cita que hace reír y emocionar a quienes la ven, desde los relatos de las dos caras de un hincha: el creyente y el escéptico a las decisiones que se toman.

“Sí, nosotros siempre hablamos de que Nacional es Nacional, es el equipo más grande de este país, nosotros a cualquier ciudad donde vamos somos bien recibidos por nuestra hinchada, siempre donde tú estás encuentras presencia de algún hincha nacional con una camiseta en cualquier lugar del mundo, entonces en esta película también queríamos hablar un poco de eso y obviamente Bogotá como una ciudad que a nosotros nos recibe de la mejor manera, donde llenamos el camping cada que podemos, donde sentimos y estrictamente ese apoyo desde hace muchísimos años y queríamos también reconocerlo de alguna manera y digamos que se hace una mención a todas las ciudades también y a todos los perfiles de hinchas que nosotros tenemos”, añadió.

La película se estrenará primero en cines y, aproximadamente dos meses después, llegará a plataformas digitales. Este paso forma parte de una línea de proyectos que incluye la reapertura de las Tiendas Verdes, la incursión en moda, colaboraciones con artistas y eventos como la carrera atlética del club, con el objetivo de reforzar el sentido de pertenencia entre los hinchas.