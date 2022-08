Video: Amparo Grisales es protagonista en una promo de 'House of The Dragon' con HBO Max

La actriz colombiana Amparo Grisales es tendencia en redes sociales, gracias a la nueva serie 'House of The Dragon', pues junto a HBO Max lanzó la promo para invitar al país y no perderse ni un solo detalles de la nueva producción de Game of Thrones.

"¿Alguna vez escucharon el rugido de un dragón de cerca? Llega una nueva serie que no se pueden perder si quieren saber algo más sobre mi pasado. En cada nuevo episodio conoceran mis mayores secretos, ¿mi edad? ¿qué te pasa? Por supuesto que no (...) Si me hubieran visto en esa época no me hubieran reconocido, con mi pelo largo y plateado. Lo que nunca cambió fue mi amor por los animales. Con la gente es diferente, si tan solo supieran por las que he pasado", narró la colombiana en la promo de la serie.

El clip se volvió rápidamente viral y cientos de seguidores de la actriz respondieron a su pequeña participación en 'House of The Dragon'. Junto a ella posó Laura Tobon en la promo de HBO Max.

'House of The Dragon' es un spinoff de la serie 'Game of Thrones' que narra los acontecimientos que vivió la familia real Targaryen.

¿Quiénes son los Targaryen?

Viserys Targaryen, el sucesor de Aegon el conquistador de dragones que unió a los siete reinos, tendrá que elegir el nuevo portador de la corona en el trono de hierro. El rey tendrá que elegir entre su hija, Rhaenyra, y su hermano Daemon.

La disputa por el trono de los siete reinos entra en un conflicto, pues la princesa no puede tener la corona por ser mujer, pero las ambiciones de Daemon lo convierten en un riesgo para el futuro de todos.

