Video: borracha y llorando, Yina Calderón afirmó que se irá de Colombia

Yina Calderón nuevamente está envuelta en una polémica tras aparecer en un en vivo borracha y llorando, pues aseguró que dejará Colombia y se irá a Estados Unidos.

"Yo no voy a estar más en su país. El 15 tengo la cita en la Embajada para la visa, seguramente me la den. Así que el otro año me voy para Estados Unidos y no vuelvo”, dijo Calderón.

La empresaria de fajas contó recientemente que ha estado alejada de su familia y esto es uno de los motivos por lo que ha estado tomando alcohol desde tempranas horas de la mañana, lo que ha generado polémica y reproches por parte de sus seguidores.

Además le pidió perdón a sus fanáticos por haberse tatuado la cara, situación que también generó revuelo en la redes sociales y recibió comentarios negativos por parte de los internautas y otros influenciadores como Nicolás Arrieta.

"Perdónenme por no ser quien ustedes querían que yo fuera, por haberme tatuado", afirmó.

Recordemos que la empresaria e influenciadora Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al mostrar que se hizo varios tatuajes en el rostro. También hizo un video explicando el significado de cada uno de ellos.

Mire el polémico video de Yina Calderón borracha y llorando:

