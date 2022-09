Video: los bailarines caleños que deslumbraron a Sofía Vergara en America's Got Talent

La pareja de bailarines caleños, Stefanny Moreno y Yeremy Lugo, participaron en el famoso programa de TV America's Got Talent e impresionaron a los jueces, entre ellos, a la actriz colombiana Sofía Vergara. El video de su presentación se hizo viral en redes sociales y lo compartió hasta el expresidente Juan Manuel Santos.

“Nos sentimos orgullosos en ese momento de la carrera que hemos elegido y el punto al que hemos llegado. Esa presentación llegó a muchísimas personas, fue una difusión magnifica y representar a nuestro país es realmente fascinantes. Cuando replicaron el clip por todo el mundo y, hasta cuando vimos que lo compartió el expresidente Santos, no podíamos creer el boom que habíamos creado”, explicó Stefanny.

Según Yeremy Lugo, ambos se conocieron en Cali y casualmente se encontraron más adelante en España, donde empezaron a emprender un camino juntos en el baile.

“Nos conocimos en Cali, en la escuela donde Stefanny me daba clases. Desde allí nos encontramos en Barcelona, España, y emprendimos un camino que hasta hoy nos ha dado muchos frutos”, aseveró Yeremy.

Además, Stefanny Moreno explicó que nunca tuvieron que hacer casting para participar en America's Got Talent, solamente mandó un video y en ese momento se dieron cuenta de su talento y el de Yeremy.

“Yo había participado en un concurso en España, de ahí me llamaron de America's Got Talent y envié un video. Llegamos y no tuvimos que hacer prueba ni nada, solo nos concentramos en hacer una espectacular presentación, ratificó Stefanny.

¡Esa es nuestra Colombia! pic.twitter.com/FWfbUWP3vY — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 7, 2022

