Video: Luisa Fernanda W confiesa que sufre de alopecia

Tras recibir un mensaje por interno respecto a las condiciones y cuidados de su cabello, por parte de uno de sus seguidores, Luisa Fernanda W decidió contar a través de su cuenta de Instagram, que su condición era algo heredado por parte de su madre.

“Yo recibo varios mensajes de este tipo y para las personas que no conocen o no saben la situación que yo pasé con mi pelo, les voy a contar aquí rápidamente. Yo tengo una leve alopecia, o sea que es por genética. Mi mamá tiene esta alopecia y yo también”, aseguró Luisa Fernanda W.

Su condición se vio mayormente afectada por los múltiples tratamientos químicos a los que sometió su pelo, para decorarlo y tinturarlo de diferente colores.

"Antes es que yo tengo pelo, súmenle todos los procedimientos que yo me he hecho en el pelo, de todo tipo. Me he pintado el pelo de todos los colores que tú quieras, me he hecho decoloraciones muy fuertes", afirmó.

La influenciadora afirmó en sus historias que en repetidas oportunidades intentó cuidar de su pelo, pero sus ganas por cambiar de estilo le ganaron la batalla y, por eso, siempre vuelve a caer en los tintes para cabello.

Al final, Luisa Fernanda W resaltó que no se siente incómoda por sufrir alopecia y que poco a poco ha recuperado su cabello, pues a lo largo de este tiempo las entradas que tiene disminuyeron.

