Así fue la histórica presentación de Blessd en la gala del Balón de Oro

"Historia", el título que grandes medios de la industria musical le dieron a la presentación de Blessd en la gala del Balón de Oro este 22 de septiembre de 2025. Esto debido a que el paisa se convirtió en el primer artista hispanohablante -también latino- en presentarse en esta ceremonia del fútbol mundial.

Su presentación se dio previo al inicio de la gala, puntualmente en la alfombra roja. Allí, Steven Mesa Londoño, conocido también como el ‘Bendito’, estuvo presente acompañado de un pianista para interpretar uno de sus mayores éxitos musicales: ‘Condenado al Éxito II’, canción favorita de varios futbolistas del fútbol profesional colombiano, como por ejemplo Kevin Parra, Marino Hinestroza, entre otros.

Blessd en la gala del Balón de Oro // Foto: Instagram @blessd

“Todo se nos dio quien lo iba a pensar sirvieron los rosarios de mi abuelita al rezar, primer artista de habla hispana en la historia en presentarse en la gala más importante del futbol mundial @ballondorofficial estamos bendecidos y seguiremos abriendo puertas para latino América y el mundo, orgulloso de llevar mi bandera, orgulloso de ser latino, orgulloso de ser COLOMBIANO”, expresó el artista paisa Blessd tras este importante logro en su carrera como artista.

No es la primera vez en que el paisa y el fútbol se encuentran. Primero, en 2024, fue invitado por el FC Barcelona al Camp Nou en donde estuvo del lado de los futbolistas e hinchas catalanes; además, de cara al Mundial de Clubes 2025 fue el encargado de crear el himno del PSG para esa competencia.



Pero eso hablando del fútbol europeo, pues la relación del ‘Bendito’ y el fútbol también ha transcendido al tener alianza con Atlético Nacional, club del cual es hincha, o teniendo su propio equipo en la segunda división de Dinamarca. Tal como dice su canción “Soñaba ser futbolista, pero gracias a la música pudo cumplirlo”, demostrando que, actualmente, es uno de los mayores exponentes del género urbano de Colombia para el mundo.



Así fue la presentación del 'Bendito' en el Balón de Oro