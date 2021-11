Video: Will Smith subió a lo más alto del Burj Khalifa y capturó impresionantes imágenes

El actor Will Smith está estrenando serie virtual en YouTube llamada ‘Best Shape of my life’ (La mejor forma de mi vida), en la que mostrará sus mejores aventuras y experiencias alrededor del mundo.

Uno de los capítulos más esperados por los fanáticos y que se robó todas las miradas fue el que se estrenó recientemente, donde Will Smith decidió subirse hasta la punta del Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo.

El actor subió 160 pisos y 830 metros de altura, desde donde se logra ver una gran panorámica de la ciudad, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, y unas de las maravillas del mundo.

En el video se puede ver desde el momento en el que Smith llega al edificio y hace un recorrido hasta llegar a la cima del Burj Khalifa, desde allí, con ayuda de un dron, logra capturar imágenes impresionantes, entre ellas, el momento que el actor llegó a la cima.

A continuación mire el impresionante video de Will Smith:

