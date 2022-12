Video: Zidane chocó su Audi con otra persona y le pagó con una fotografía

En el programa Jugones, dirigido por el reconocido periodista español Josep Pedrerol, dio a conocer la fotografía con la que el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, luego de chocar su Audi con el carro de un aficionado, le pagó con una selfi.

Según resalta el programa, el choque se produjo el sábado 8 de febrero cuando el DT ‘blanco’ salió de Valdebebas, lujoso sector en donde entrena el Real Madrid.

“Al mirarnos lo reconocí, era Zidane. Me preguntó si estaba bien, muy educado”, relató Ignacio Fernández, el hombre a quien chocó el técnico francés.

“Luego le pregunté si me podía hacer una selfi porque no me iban a creer que me había chocado”, afirmó.

🤣 ZIDANE CHOCA CONTRA SU COCHE... ¡y se lleva un selfie!#JUGONES pic.twitter.com/EWYNkeGqQd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 13, 2020

