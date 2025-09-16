Ya hay fecha para ver 'Superman' vía streaming en Colombia: conozca los detalles

“Un éxito”, fue el título que diversos medios internacionales le dieron a la nueva versión de ‘Superman’ bajo el mando de James Gunn, quien presentó su nuevo universo de DC con una propuesta fresca que enamoró a millones de personas en su primera entrega.

Por supuesto, en Colombia el fenómeno no fue la excepción y la cinta del ‘Hombre de Acero’ fue una de las más vistas en el tiempo que estuvo en cartelera, alcanzando cifras de algunas de sus “rivales” de Marvel Studios, como ‘Los 4 Fantásticos’, ‘Thunderbolts’ y ‘Capitán América’.



‘Superman’ llega vía streaming a Colombia en esta fecha

A partir del 19 de septiembre de 2025, HBO Max tendrá en su catálogo esta entrega del superhéroe más famoso del universo DC, como una oportunidad para quienes no tuvieron la oportunidad de verla en cine, ahora, puedan hacerlo desde la comodidad de sus casas; asimismo, quienes quieran repetirla.

“La película marca el regreso del superhéroe en una producción en solitario después de 12 años. En esta entrega concilia su doble vida entre kryptoniano y humano, criado como Clark Kent (David Corenswet) en Smallville, Kansas. En un mundo que cuestiona sus valores y ve la bondad como algo anticuado, Superman debe lidiar con la amenaza que representa Lex Luthor (Nicholas Hoult) y sus impactos en la sociedad”, expresaron desde la aplicación.

Superman // Foto: Warner Bros

La crítica del cine amó este nuevo ‘Hombre de Acero’

Uno de los portales más famosos del séptimo arte, sin duda, ha sido Tomatometer que refleja la aceptación, tanto del público como la prensa, que destacó esta cinta de DC en un promedio de 85 %, de 83 % de medios y 90 % de los asistentes a las salas de cine.

“James Gunn trae de vuelta a un héroe atemporal , y nos regala un ladrón de escena de cuatro patas detrás del cual todos podemos unirnos”, indicaron.