Yina calderón habría perdido a un “ser cercano” en el mismo accidente aéreo de Yeison Jiménez

La tarde del sábado 10 de enero se oscureció luego de conocerse la muerte de Yeison Jiménez, famoso cantante colombiano de música popular a causa de un accidente aéreo ocurrido en entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

El lamentable hecho dejó a seis personas sin vida; no obstante, Jiménez no habría sido el único famoso que perdió la vida en el siniestro, pues, según Yina Calderón, un familiar cercano a ella también murió.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el accidente ocurrió en horas de la tarde luego de que la aeronave despegara del aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, al parecer la avioneta no logró alcanzar la altura suficiente y terminó por precipitarse al suelo con gran fuerza.

La Administración Municipal de Paipa informó que pasadas las 4:00 p. m. de este sábado, recibieron un reporte de un accidente aéreo, lo cual llevo a activar acciones para brindar la debida atención y respuesta en el lugar de la emergencia.



De inmediato, la emergencia fue atendida, por el cuerpo de bomberos de la zona, priorizando la verificación de las condiciones del área y la seguridad de la comunidad. Al lugar acudieron ambulancias y demás autoridades.



Yina calderón habría perdido a ser querido en el mismo accidente aéreo de Yeison Jiménez

Luego de que la Aerocivil confirmó las entidades de las seis personas fallecidas, la creadora de contenido Yina Calderón manifestó en sus redes sociales que una persona cercana ella y a su familia estaba entre las víctimas.

Así notificó la entidad aérea la identidad de las personas que iban a bordo de la avioneta:

“En el avión se desplazaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el artista, cuya presencia a bordo fue confirmada oficialmente por las autoridades”.



Piloto: Capitán Hernando Torres.

Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Por medio de una historia en Instagram, la influencer aseguró una doble tragedia que vivió ella y su familia: Juan Manuel Rodríguez, era el productor audiovisual de Yeison Jiménez y, según Yina Calderón, era el novio de su hermana Juliana Calderón.

Sin embargo, comentarios de internautas en la historia publicada por la creadora de contenido, mencionan que Rodríguez no sería el novio actual de Juliana Calderón.

En otra historia, Yina Calderón rindió homenaje al cantante de 34 años, Yeison Jiménez, tras su trágica partida.