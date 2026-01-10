En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Yina calderón habría perdido a un “ser cercano” en el mismo accidente aéreo de Yeison Jiménez

Yina calderón habría perdido a un “ser cercano” en el mismo accidente aéreo de Yeison Jiménez

Por medio de sus redes sociales, la creadora de contenido aseguró que perdió a un ser cercano a ella y a su familia en el trágico siniestro aéreo en el que murió Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad