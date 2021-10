"Yo tenía cita primero con Petro que con Uribe": Epa Colombia

La empresaria Epa Colombia reveló en el programa The Susos Show este fin de semana detalles de su encuentro con Álvaro Uribe. Además, contó algo que nadie se esperaba y fue que, días antes de su reunión con el expresidente, tenía cita con Gustavo Petro.

"Él (Álvaro Uribe) me dijo que nos viéramos, yo le dije que tenía una cita con Petro, solo que no pude asistir porque había mucho trancón y ese día estaba muy estresada. Yo me iba a reunir el jueves con Petro antes que con Uribe. Perdí la cita con Petro te lo juro, pero si pude con Uribe porque puso la reunión a las 6:00 de la tarde un domingo y ese día yo estaba descansando", indicó Epa Colombia.

La influenciadora también contó que, una vez salió la entrevista con Uribe, le escribieron de la oficina de Gustavo Petro.

"Yo subí el video a las redes y me escribió de una la secretaria de Petro, me dijo que me invitaron, pero que como ya me reuní con Uribe ya no se daría ese encuentro. Que dios te bendiga me dijo", relató Epa Colombia.

