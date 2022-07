Tour de Francia: así les fue a los colombianos en la primera etapa

Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Daniel Martínez pondrán el acento colombiano al Tour de Francia de 2022, una presencia reducida tras años en los que los "escarabajos" habían sido numerosos en las carreteras de la ronda gala.

El primero colombiano en partir fue Daniel Felipe Martínez como el número 20 a las 9:19 a.m., Nairo (29) lo hizo a las 9:28 a.m. y Rigoberto Urán (96) a las 10:35 a.m.

En cuanto a los tiempos del Tour, el mejor fue Daniel Felipe Martínez al culminar su participación con un tiempo de 16:01, mientras que Nairo Quintana registró un tiempo de16:06. Rigoberto Urán terminó con 16:31.

Clasificación general:

1. LAMPAERT Yves (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 15:17

2. VAN AERT Wout (Jumbo-Visma) - a 0:05

3. POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates) - 0:07

4. GANNA Filippo (INEOS Grenadiers) - 0:10

5. VAN DER POEL Mathieu (Alpecin-Deceuninck) - 0:13

6. PEDERSEN Mads (Trek - Segafredo) - 0:15

7. VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma) - 0:15

8. ROGLIČ Primož (Jumbo-Visma) - 0:16

9. MOLLEMA Bauke (Trek - Segafredo) - 0:17

10. TEUNS Dylan (Bahrain - Victorious) - 0:20

33. MARTÍNEZ Daniel Felipe (INEOS Grenadiers) - 0:44

46. QUINTANA Nairo (Team Arkéa Samsic) - 0:49

109. URÁN Rigoberto (EF Education-EasyPost) - 1:14