"Vingegaard me motiva a volver al Tour y ganarlo el año que viene”: Pogacar

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo clasificado del Tour y maillot blanco de mejor joven admitió la superioridad del danés Jonas Vingegaard, su sucesor en el trono de París, convertido a su vez en motivación "para volver a ganar el año que viene".

"Cometí un error en el Granon, creo que me precipité en responder a todos los ataques , y de esa experiencia tengo que sacar conclusiones para la próxima vez. No voy a ganar mi tercer Tour, pero quiero volver con fuerza para ganar", señaló.

Pogacar vio aspectos positivos en su derrota al considerar que la irrupción de Vingegaard puede motivar a la afición del ciclismo.

"Creo que no todo está tan mal cuando pierdes. La gente quiere diversidad, ver otros corredores, no siempre al mismo vencedor, está bien el cambio de caras"

La motivación del ciclista de Komenda, de 23 años, para el Tour 2023, ha empezado ya, desde el momento que ya tiene un rival, un obstáculo complicado para volver a lo más alto.

"Lo he dado todo, pero encontré un adversario más fuerte. Eso me motiva para año que viene. Este Tour me ha dado más hambre para ganar más carreras, me encantan los desafíos y ese reto lo he encontrado en Vingegaard. Estoy motivado desde ya, quiero ganar el Tour de Francia de nuevo".

La derrota de Pogacar ante Vingegaard en las etapas de montaña del Granon y Hautacam, no será un motivo para cambiar de estilo. El esloveno seguirá fiel a su mentalidad atacante.

"No, no voy a cambiar mi forma de correr. En el Granon cometí un error, pero fue algo razonable, el Jumbo planteó su estrategia y me engañaron, pero eso fue solo una etapa, no es para plantearme un cambio de estilo", concluyó.

Pogacar dedicó las últimas palabras a Vingegaard, de quien admitió su superioridad.

"Es un corredor realmente sólido, y fue capaz de tomar el control desde el principio de la montaña. Yo soy también más maduro, y seguiré luchando para volver a ganar, para asumir nuevos retos. Todavía tengo un maillot especial, el maillot blanco, que también he ganado por tercer año consecutivo".

