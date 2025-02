Esta es la oración que debe hacer para conseguir pareja este San Valentín

Cada 14 de febrero millones de personas celebran el día de los enamorados, más conocido como San Valentín, con regalos, cartas y flores. A lo largo del tiempo figuras como Esther Howland popularizaron la fecha con las tarjetas de amor y poesía.

Pero no todos tienen con quien celebrar esta fecha. Según un informe del Dane con actualización hasta el 2020, en Colombia el 43 % de la población no tiene pareja , aproximadamente 1.285.509 personas entre 25 y 30 años no se han casado ni vivido en unión libre, y el 79,7 % de personas independientes no tienen compañero sentimental. Por eso si usted está soltero, esta es la oración que debe hacer para conseguir pareja este año.

Aunque nació como una festividad católica, hoy es una celebración fuerte en el ámbito comercial y cultural en muchos lugares, incluido América Latina.

¿Cómo nació y de dónde viene San Valentín?

San Valentín fue un sacerdote del siglo III que desafió al emperador Claudio II al casar en secreto a parejas jóvenes, debido a que se prohibían los matrimonios para que los soldados no se distrajeran del combate. Sin embargo tiempo después, un 14 de febrero del año 269, fue descubierto, arrestado y ejecutado.

Muchos siglos más adelante la Iglesia declaró el 14 de febrero como el día de San Valentín, y la literatura medieval lo consolidó como el patrón de los enamorados.