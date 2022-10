Invima canceló registro sanitario del suplemento Zero Xtreme

El Invima explicó que el producto no cumplía con las especificaciones sanitarias de calidad requeridas por la legislación colombiana. Además, recordó que cuando se hizo la solicitud de los documentos que justificaran la composición del producto, los que llegaron eran irregulares “y la fórmula no coincidía con la aprobada en el registro sanitario” (Lea también: Redu Fat Fast no deberá salir del mercado aunque no sirve para perder peso: SIC ).

Los representantes de la compañía revelaron que instauraron una denuncia ante la Procuraduría contra el director del Invima por “extralimitación de sus funciones” y contra del ente de vigilancia por los perjuicios causados.

Además de la cancelación del registro de Zero Xtreme, el Invima también suspendió el de Bodyxtreme y Xtreme ZX.