“La instrucción a la fuerza pública sigue siendo la misma”: Santos sobre paro

grupo de personas que han querido estimular la violencia y que sin razón alguna agreden a la fuerza pública”, quienes lo único que hacen es cumplir con su deber, es decir seguir “instrucciones que les dio el presidente de la República”.

Publicidad

“Hasta el momento tenemos 30 personas que han sido judicializadas y varias de ellas acusadas formalmente por diferentes delitos incluyendo el terrorismo. La instrucción a la fuerza pública sigue siendo la misma”, aseguró el jefe de Estado.

Además, el mandatario afirmó que el deber de las autoridades es estar coordinados para garantizar el orden público y la tranquilidad de todos los colombianos.

Publicidad

A los campesinos les dijo que los reclamos son válidos y que el Gobierno tiene la disposición del dialogo para llegar a la solución de sus problemas. No obstante, les reiteró que no se dejen infiltrar y manipular por quienes no tienen intereses sobre ellos.