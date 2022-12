Programa completo Voz Populi 27 de abril de 2015

Aprueban eliminación de ‘puerta giratoria’ en altas cortes y cargos públicos El Congreso de la República aprobó en sexto debate -de ocho- las restricciones necesarias para que la llamada 'puerta giratoria', práctica en la que altos funcionarios se eligen entre sí, en las altas cortes del Estado y cargos públicosde primer nivel, se acabe.

Colombia dejará de exportar gas a Venezuela en junio Aunque las reservas de gas con las que cuenta Colombia alcanzan para más de una década, en el sector se cuenta con que a mitad de 2015 entren al mercado más de 50 millones de pies cúbicos de gas diarios que actualmente se venden a Venezuela y que desde junio se dejarán de exportar.

Francisco Santos recibe respaldo definitivo del uribismo para Alcaldía de Bogotá El ex vicepresidente Francisco Santos se reunirá en la noche de este lunes con la representante María Fernanda Cabal y varias directivas del Centro Democrático, donde le oficializarán el apoyo para su candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

Hasta no tener garantía de que se firme la paz no habrá cese bilateral: Santos El presidente Juan Manuel Santos indicó en la tarde de este lunes que en el marco del inicio de este siclo de conversaciones con las Farc y en lo que resta del proceso de paz no cabrá la posibilidad de un cese al fuego bilateral hasta que no se tenga certeza plena de que se firmará la paz, esto para "no desproteger a los colombianos".

Afiliado a Comfenalco murió en la puerta de la EPS en el Valle del Cauca Según Jair González, hijo de Leider González de 58 años de edad, su padre salió del trabajo con un dolor fuerte en el pecho, llegó a la Clínica Comfenalco Valle, en el norte, pero no habría sido atendido de forma oportuna.

Violentos disturbios en Baltimore tras funeral del afroamericano Freddie Grey Al menos siete policías resultaron heridos en un enfrentamiento con cientos de jóvenes en Baltimore (Maryland, noreste de EE.UU.) después del funeral del afroamericano Freddie Grey, muerto el pasado 19 de abril tras sufrir una grave contusión en la espalda mientras era detenido por unos agentes.

Kim Kardashian: la familia está adaptándose al cambio de sexo de Bruce Jenner La familia de Bruce Jenner "todavía se está adaptando" a la decisión del exatleta olímpico de convertirse en mujer y está yendo a terapia para asimilar el cambio, según explicó este lunes su hijastra, la famosa Kim Kardashian.

Este año van 25 muertos en Colombia por chikunguña El Instituto Nacional de Salud reveló que en lo que va corrido del año, 25 personas han perdido la vida por el virus del chikunguña en el país.

Dar facultades especiales a Santos sería desconocer la Constitución: procurador El procurador General Alejandro Ordóñez criticó la propuesta de convocatoria para referendo que le daría más facultades al presidente Juan Manuel Santospara la firma de un acuerdo de paz con las Farc y señaló que el Gobierno sí tiene la intención de adelantar la iniciativa (Lea también: Fiscal confirma que Gobierno busca poderes especiales para Santos en tema de paz).

Profesores adelantan ‘marcha de antorchas’ y campamento frente a MinEducación Hacia las 6:30 p.m. de este lunes permanecían frente al Ministerio de Educación los docentes del Distrito de Bogotá que en medio de arengas piden a la ministra Gina Parody que salga de su cargo.

Iguarán anuncia acciones legales contra Pretelt por relacionarlo con ‘paras’ El exfiscal Mario Iguarán advirtió acciones penales en contra del magistrado Jorge Pretelt, quien a través de su cuenta de Twitter dejó un manto de dudas sobre su elección de fiscal en 2005 que habría tenido el apoyo de losparamilitares.

Piden declarar inconstitucionales las reelecciones de Uribe y Santos El exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería, le solicitó al alto tribunal que declare inconstitucionales las reelecciones presidenciales deÁlvaro Uribe Vélez, en 2006, y de Juan Manuel Santos, en 2014. (Audio: min. 1’30).

MinSalud pide suspender uso de glifosato en erradicación de cultivos ilícitos El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, envió una carta al Consejo Nacional de Estupefacientes donde explica su posición en torno a la implementación del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos en el país.