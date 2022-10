Se desconoce qué pasó con más de 90 secuestrados del ELN en los últimos 24 años

“Del año 1996 al 30 de diciembre de 2015 la guerrilla del ELN ha secuestrado a 5.680 personas” dijo en diálogo con Blu Radio.

Insistió que el ELN no ha sido en su histórico de secuestros de largo aliento como si se dio en el caso de las Farc. “Alcanzaron a tener cárceles dentro de la selva”.

Lo que llama la atención es el número de secuestrados y desaparecidos que ha dejado esta guerrilla. “96 las personas se encuentran desaparecidas y no descarta que esos secuestrados estén muertos”.

Jauregui dijo que durante el año pasado 23 personas fueron secuestradas pero que ya figuran en la base de datos de la Fundación como liberadas.

Aclaró que le preocupa el caso de Ramón José Cabrales quien fue secuestrado en septiembre del año 2015 cuando se desplazaba por la vía Ocaña – Convención en Norte de Santander.

“Él es el único que aparece como en cautiverio. Las otras cifras que nosotros tenemos aparecen como liberados o muertos en Cautiverio es el caso de Jesús Emilio Ayala el alcalde de las Palmas”, explicó.

No obstante, afirmó que: “eso no quiere decir que no pueda haber más secuestrado que no han sido liberados”. (Vea también: Ejercitó frustró plan terrorista del ELN en Nariño ).

También afirmó que la comunidad en Norte de Santander viene denunciando el incremento del secuestro extorsivo express. “Por ejemplo el secuestro se efectúa en Cúcuta, se los lleva a otra parte y los entregan prontamente”.

Jauregui insistió que “el histórico de los secuestros del ELN es de máximo de dos meses y negocian rápidamente”.