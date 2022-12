Si Clara López acepta el ministerio es una traición al partido: Alexander López

El nuevo cargo de la excandidata a la Alcaldía de Bogotá no cayó muy bien dentro del Polo, por lo que desde ese partido aseguran que López actuaría en representación propia y no de los intereses de la colectividad.

El representante del Polo Alexander López aseguró que esta decisión no corresponde a los intereses del partido y señaló que esta no es la manera de responderle al apoyo que esa colectividad siempre le ha brindado a Clara López.

“Esto no ha sido consultado ni en la base del Polo ni en el comité ejecutivo, es algo supremamente grave que compromete la lucha histórica que se ha dado en este partido por alcanzar una nueva Colombia y me parece que esta no es la forma de responderle a un partido que le ha dado total apoyo a Clara López”, dijo el representante Alexander López.

Otro de los que reaccionaron y rechazó el nombramiento de Clara López, fue el senador Jorge Enrique Robledo, quien desde Barranquilla rechazó el nuevo cargo de la directora del Polo y aseguró que ese partido debe seguir en la oposición.

Escuche en este audio más información sobre:

-La Presidencia de la Alianza Verde se pronunció sobre el nombramiento de Jorge Londoño como ministro de Justicia y aseguró que esta es una decisión a título personal y no del partido.

-Para el gobernador del Atlántico el nombramiento de dos costeños en el nuevo gabinete ministerial representa un buen mensaje para la región Caribe.

-La Red de Veedurías presentará una queja contra el nuevo Ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo.

-Por lo menos cinco personas heridas dejan enfrentamientos entre comunidades negras y el Esmad a la altura del municipio de Santander de Quilichao.

-Las Farc pedirían estar en los esquemas de seguridad que la Unidad Nacional de Protección pondrá a los guerrilleros tras la firma de la paz.

-El Ejército se incautó de más 280 kilos entre cocaína y marihuana que iban a ser distribuidos en tres departamentos del país.

-Más de 16 mil usuarios permanecen a esta hora sin agua potable en Cali por un daño en la red matriz del acueducto.

-El Tribunal Supremo de Venezuela calificó de "fraude" la enmienda constitucional que recortaría el mandato de Nicolás Maduro.

-Mañana el Real Madrid se enfrentará al Manchester City por la semifinal de ida de la Champions League.

-La secretaría de Bogotá anunció una reducción del 15% en los homicidios en la ciudad. Además bajó la cifra de hurto de celulares y los colados en Transmilenio.