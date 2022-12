Supertransporte abre investigación a empresas de transporte escolar

Luego de una visita realizada a las empresas, la entidad halló méritos para investigarlas por "no tener ni ejecutar programas de revisión y mantenimiento preventivo de sus vehículos; no contar con un Plan de Rodamiento definido; no tener documentado el proceso de selección de sus conductores; no cumplir con la capacidad transportadora habilitada por el Ministerio de Transporte; y tener vehículos sin pólizas de Responsabilidad Civil Contractual, entre otras presuntas irregularidades".



El superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, advirtió que abordo del transporte escolar no se puede permitir que los niños corran el más minimo riesgo, por lo que continuarán investigando y sancionado a todas aquellas empresas que incumplan la normatividad y pongan en peligro la vida de millones de los estudiantes que a diario van a las escuelas en estos vehículos.



También los funcionarios de la Supertransporte se desplazaron al municipio de Pácora (Caldas) con el fin de realizar la investigación por el accidente qe se presentó en un jeep contratado por la Alcaldía para prestar el servicio de transporte escolar y ocasionó la muerte de un niño.



"La próxima semana lanzaremos una gran campaña nacional por la integridad del transporte escolar, una iniciativa en la que venimos trabajando en la Superintendencia desde hace más de dos meses y que cuenta con el apoyo interinstitucional de varias entidades del Gobierno, empresa privada, gremios de transportadores, y asociaciones de colegios y de padres de familia de todo el país", agregó Jaramillo.