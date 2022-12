800 presos tienen domiciliaria y Policía no sabe de ellos: alcalde de Cartagena

El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente 'Manolo' Duque, explicó las razones por las que se tomó la decisión de prohibir el parrillero en seis barrios de Cartagena, entre ellos Bocagrande, Manga, La Popa y Crespo por el aumento en la inseguridad.



“El estrato 1 y 2 son el 80 por ciento de la ciudad donde muchachos ven en el robo la única salida a esa pobreza, entonces se montan en una moto con un parrillero y salen a hacer fechorías”, explicó.



Puso el ejemplo de más de 800 condenados en casa por cárcel pero las autoridades no saben dónde están, pues el listado de delincuentes solo está en poder del Inpec.



“Se han presentado en los últimos hechos en sectores donde anteriormente no se presentaban temas de inseguridad que nos preocupa pero hemos tomado medidas que van a ser en beneficio de todos los cartageneros”, explicó.



Finalmente, confirmó que no habrá ley seca el próximo lunes 26 de septiembre, día de la firma protocolaria del acuerdo de paz con las Farc.