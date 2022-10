A Colmenares lo mataron y Laura Moreno sabe quiénes: Procurador delegado

Jairo Salgado, procurador delegado para el caso de Luis Andrés Colmenares, afirmó que “lastimosamente este caso confunde por tantos conceptos que se han conocido”.



En entrevista con BLU Radio, Salgado reveló que la Procuraduría ha podido establecer que la muerte del joven Colmenares no se trató de una caída por altura, de un accidente “y el resto de cosas que dicen”.



Explicó que cuando hay una caída por altura, el cerebro se mueve fuertemente dejando una contusión que se puede ver “y esa lesión no se vio”.



Agregó que el rostro del universitario tenía varias fracturas que no se pueden explicar con una caída. Además, se “intenta” culpar al doctor Máximo Duque por las heridas, “pero cómo van a decir eso basándose en una fotografía estática en la que no se ve nunca cómo fue el procedimiento”.



El procurador dijo que sería atrevido decir que Laura Moreno mató a Luis Andrés Colmenares, pero “existe la coautoría”.



Dijo que Laura Moreno es la última persona que puede saber quién ocasionó “la golpiza a Colmenares, ella fue la última que lo vio”.



“A Luis Andrés Colmenares lo mataron y Laura Moreno sabe quiénes fueron los autores materiales, no sé de los intelectuales”, sentenció.