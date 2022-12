A Comisión de Acusación llega primera denuncia contra el fiscal Barbosa

El pasado 6 de febrero la excongresista conservadora Aida Merlano, desde el vecino país de Venezuela, hizo una serie de señalamientos contra varias personas de la vida política y de empresarios.

El recién posesionado fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que por el momento no se tendría presente esta declaración para el desarrollo de las investigaciones porque aducía que por el momento el Gobierno no reconocía al de Nicolás Maduro y que por consiguiente no hay relación judicial, entre otras.

Esto le significó una demanda que interpuso el representante de la Alianza Verde Fabian Díaz por el delito de prevaricato por omisión al negarse en avanzar en la investigación, entre otros; la denuncia también incluye al presidente de la República.

“Tras las declaraciones de Aida Merlano en la comisión de acusaciones interpusimos una demanda contra el presidente de la República, Iván Duque, y el actual fiscal general de la Nación por la delegación de funciones y prevaricato por omisión”, señaló Fabian Díaz.

Así mismo Diaz señaló que hay un convenio entre varios países de América Latina que tiene que ver en la lucha contra la corrupción y la criminalidad que no estaría aplicando las autoridades.

En los últimos días la Fiscalía general de la Nación decidió abrir una investigación preliminar contra las personas que señala Aida Merlano.