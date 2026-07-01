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Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel hombre señalado de almacenar y difundir material sexual de menores al exterior

A la cárcel hombre señalado de almacenar y difundir material sexual de menores al exterior

El caso se originó tras una alerta internacional recibida el 5 de junio de 2024, en la que se advertía que el hoy procesado sería el responsable de enviar a distintas plataformas el material ilegal.

A la cárcel hombre señalado de almacenar y difundir material sexual de menores al exterior
Enviaba fotos de niños, niñas y adolescentes.
Foto: Policía
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Alexander Vanegas Rojas, investigado por su presunta participación en el almacenamiento y difusión masiva de material con contenido sexual en el que aparecen niños, niñas y adolescentes.

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De acuerdo con la Fiscalía, el caso se originó tras una alerta internacional recibida el 5 de junio de 2024, en la que se advertía que el hoy procesado sería el responsable de enviar a distintas plataformas virtuales videos y fotografías con contenido sexual que involucraban a menores de edad.

Posteriormente, mediante labores de policía judicial, las autoridades lograron establecer el lugar de residencia de Vanegas Rojas, en el municipio de La Dorada, así como la modalidad que presuntamente utilizaba para compartir el material con contactos en el exterior.

La investigación señala que durante varios años el procesado habría almacenado los archivos en un servicio de almacenamiento en la nube, donde, al parecer, llegó a reunir 655 archivos con contenido explícito de menores de edad. Según las evidencias recopiladas, ese material era enviado desde sus dispositivos tecnológicos mediante correo electrónico y otros canales digitales a destinatarios fuera del país.

La captura de Alexander Vanegas Rojas se realizó en cumplimiento de una orden judicial en el sector Corán, municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis técnicos dentro de la investigación.

Tras su captura, un fiscal de la Seccional Caldas presentó al procesado ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años.

Durante las audiencias preliminares, Vanegas Rojas no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía. Sin embargo, el juez consideró procedente imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra por los hechos investigados.

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