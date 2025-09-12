A la cárcel mujer señalada de asesinar a tres de sus compañeros sentimentales

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, procesada como presunta responsable de la muerte de tres de sus parejas sentimentales y de un ataque con arma cortopunzante contra su propio hermano. El caso, que ha generado conmoción en el Eje Cafetero, fue revelado tras la recopilación de múltiples pruebas y dictámenes forenses.

Mosquera fue presentada ante un juez de control de garantías por el homicidio de una de sus parejas, ocurrido el 21 de abril de 2024 en Anserma (Caldas). Según la investigación, ese día la víctima salió de un billar y se dirigió a la residencia de la procesada. Días más tarde, partes de su cuerpo fueron halladas en distintos puntos: en el sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en zona rural del municipio.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que el hombre fue sometido a golpes y múltiples heridas con arma cortopunzante que le causaron la muerte. Posteriormente, el cuerpo habría sido desmembrado y trasladado en dos maletas fuera de la vivienda de Mosquera. Además, la Fiscalía estableció que la mujer se apoderó de la motocicleta de la víctima, la cual vendió por un millón de pesos.

Por estos hechos, un fiscal seccional imputó a Mosquera Mosquera los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado, cargos que no fueron aceptados. El juez ordenó que cumpliera medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

El proceso también incluye el análisis de otros dos homicidios ocurridos en Pereira y Santuario (Risaralda), en los que la procesada estaría implicada bajo circunstancias similares. A esto se suma la investigación por las lesiones causadas a su hermano, a quien habría atacado con un arma cortopunzante en hechos anteriores.

Las autoridades buscan establecer la responsabilidad de Mosquera en la totalidad de los casos y determinar si existen otras víctimas relacionadas con su actuar.